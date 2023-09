Voici (sans surprise) le jour de la semaine où on est le moins productif au travail

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont suivi 789 employés d'une entreprise texane pendant deux ans. Et pour estimer leur productivité, ils se sont appuyés sur la façon dont ils utilisaient leur ordinateur. Grâce à des outils, ils ont mesuré par exemple l’activité de la souris à différents jours de la semaine et différents moments de la journée.

Résultat, elle serait moins utilisée le vendredi et les fautes de frappe seraient plus fréquentes. "Nous avons constaté que l’utilisation de l’ordinateur augmentait au cours de la semaine, puis diminuait considérablement le vendredi", explique Taehyu Roh, professeur adjoint au département d’épidémiologie et de biostatistique dans un communiqué de presse publié le 2 août.

Autre indice, le vendredi, c'est aussi le jour préféré pour télétravailler et le deuxième jour le plus demandé quand on pose des congés, histoire d'étirer encore un peu plus le week-end. Quoi que certains ne rechignent pas à poser le lundi. "Parce qu'au moins quand les gens vont repartir au travail, moi le dimanche soir, je serai serein en me disant : 'j'ai une pensée émue pour eux demain matin'", ironise un passant.