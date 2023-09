VIDÉO - Vous rêvez de devenir paysagiste ? Tous les feux sont au vert pour vous reconvertir !

Le rêve des élèves de L'École Du Breuil : finir comme Antoine Mazy. Aujourd'hui à son compte, il a embauché plusieurs paysagistes, ce qui lui permet de superviser ses chantiers. Il travaille pour des particuliers et facture entre 10.000 et 50.000 euros par jardin : "Il y a de plus en plus de travail, je pense que la pandémie de Covid-19 n'y est pas pour rien. Les gens restaient plus chez eux, ils ont commencé à analyser leur environnement extérieur et on a pu en profiter", assure l'architecte paysagiste. "On croule sous les appels ! Il y a vraiment de la place pour tout le monde dans ce métier".