Thomas Pesquet, extra-terrestre

Tout est parti d’une photo en noir et blanc. À deux ans, son premier vaisseau spatial est un carton de déménagement. Il devient ingénieur dans la spatiale et pilote chez Air France jusqu’au jour où il apprend que l'Agence spatiale européenne recrute des astronautes. Ils étaient 8 413 inscrits et six recrues à la fin. La phase d’apprentissage est de sept à huit ans avant le premier vol. Au moment de partir, il fait son testament et donne tous ses codes de banque à sa femme.