Est-ce que tout le monde a le droit de faire grève quel que soit son métier ? Le 20H vous répond

Certaines de ces professions ont en revanche le droit de manifester, mais à condition que ce soit sur du temps libre, et en respectant le devoir de réserve, donc sans porter l’uniforme. “C’est donc en pratique assez délicat, c’est la raison pour laquelle on voit le plus souvent des militaires manifester lorsqu'ils sont à la retraite”, explique Maître David Van Der Vlist, avocat au Barreau de Paris. Par ailleurs, pour certaines professions, le préfet a la possibilité d'ordonner localement des réquisitions par arrêté. C’est le cas à l'hôpital ou dans les raffineries par exemple.