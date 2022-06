Transports : pourquoi les salariés veulent être augmentés

Chaque dépense plonge ces chauffeurs dans la précarité un peu plus. C’est le cas d’Émilie. Elle conduit des bus scolaires. Elle travaille à trois quart-temps et gagne 830 euros nets par mois. Un peu plus loin, en Bretagne, du côté de Brest, Eddy est chauffeur routier. Il transporte des colis et gagne 1 500 euros nets par mois, lorsqu’il touche toutes ses primes. Et aujourd’hui pour la première fois, il compte chaque euro.