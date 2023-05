VIDÉO - L’absentéisme en entreprise bat des records

C’est devenu une habitude dans le restaurant Vesper, à Paris (VIIᵉ). En cas d’absence soudaine d’un salarié, Pierre, directeur adjoint, doit se retrousser les manches. "On comble les trous et on rallonge nos journées", explique Pierre. Et pour cause, le taux d’absentéisme en entreprise atteint des records. En trois ans, il a bondi de 41%. C’est même +50% pour les moins de 30 ans, des jeunes actifs plus souvent en arrêt maladie. "Ce sont des jeunes, qui manifestement sont sortis de leurs études récemment et sont entrés sur le marché du travail pendant le Covid. Je pense que l’entrée, sur le marché du travail dans cette période-là, a été quelque chose de difficile puisqu’il n’y avait pas forcément de collectif pour intégrer les jeunes", affirme Diane Milleron, directrice générale d’Axa santé et collectives.