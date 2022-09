Travail : "Un CDI, non merci !"

Et si on ne retournait pas au travail ? En cette période de retrait, certains d'entre vous se posent la question. Vincent Penot, lui, a sauté le pas. Il était ingénieur dans la construction, à la tête d'une grosse équipe. L'an dernier, il a tout plaqué et s'est mis à son compte. Comme lui, 470 mille personnes ont démissionné depuis le début de l'année 2022, une hausse de 20% en un an.