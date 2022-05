Un Nîmois offre un an de pizzas gratuites si vous lui trouvez un pizzaïolo

Sur le ton de l'humour, il joue donc aujourd'hui leur dernière carte pour trouver une recrue. Expérience requise, deux ans minimum, car 160 pizzas sortent du four à chaque service. Il y a urgence, la saison estivale a déjà commencé. Alors contre un an de pizzas gratuites, toute la clientèle peut participer au recrutement. En six mois, seules trois candidatures sérieuses ont été reçues. Alors l'objectif du restaurant, faire le buzz, est réussi.