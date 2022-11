Un salarié handicapé est-il protégé du licenciement ? Le 20H vous répond

"Certains salariés sont effectivement protégés par le droit du licenciement, mais ça n’a rien à voir avec le handicap", rappelle Solène Pardon, avocate en droit social à Lyon. La liste est définie par l’article L2411-1 du code du travail, cette protection concerne "le salarié investi d’un mandat", par exemple les délégués syndicaux.

Quid du licenciement pour inaptitude, "quand votre état de santé ne permet plus d’exercer son travail", comme définit par le site du service public ? "Ce type de licenciement n’est pas réservé aux personnes en situation de handicap, cela concerne aussi les salariés malades, victimes de burn-out par exemple", précise Antoine Benoist, consultant pour le cabinet Aviséa, spécialiste du handicap et de la diversité au travail. Cette page du ministère du Travail permet d’aller plus loin sur la question.