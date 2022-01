Urgent ! Entreprises recherchent salariés

Des candidats devenus de plus en plus rares. Nombreux sont ceux qui posent leurs conditions avant d'accepter les offres d'emploi. Ici, il y a urgence. Faute de personnel, la production ralentit. Le chiffre d'affaires de l'entreprise diminue. Alors, pour faire tourner la machine, Didier Roche a dû faire appel à des travailleurs étrangers en intérim, plus coûteux. "Je leur ai payé le billet d'avion pour venir et pour rentrer. Je leur ai payé le logement et le repas, car je ne trouvais personne", explique-t-il.