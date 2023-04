VIDÉO - Pour attirer les saisonniers, les patrons misent tout sur le logement de leurs employés

Depuis quelques jours, les appels se multiplient au standard de ce camping en Vendée. L'établissement ouvre ses portes ce week-end et les locations partent vite. "On est à peu près à 70 % sur la première semaine des vacances de Pâques. Et sur les trois dernières semaines, on va être quasiment à 100 %", prévoit François Arnould, gérant du camping de l'Océan à Brem-sur-Mer (Vendée).