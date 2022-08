Vacances : la vie à 100 à l'heure d'un animateur de camping

Puis, il repart toujours avec la même énergie autour de la piscine comme sur la scène. Ce soir-là est le premier spectacle de l'été. Clément doit s'assurer que les seize animateurs maîtrisent à la perfection les chorégraphies. Et pour que le public soit bien au rendez-vous, tourné du camping à la voiturette à la façon d'un cirque itinérant. À 21h30, le spectacle est lancé. Sur scène comme en coulisses, Clément a l'œil partout et encourage son équipe. Animateur aux multiples talents, Clément danse, joue la comédie et chante. Un vrai métier pour lequel il est payé 1 700 euros par mois, logé et blanchi.