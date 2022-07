Vendanges précoces : on recrute déjà des saisonniers

Lorsqu'il inspecte ses vignes, Francis Backert s'étonne. Le printemps a été chaud, les grappes de raisins se sont bien formées. Elles seront à maturité plus tôt cette année. "Aujourd'hui, on a à peu près 20 jours d'avance par rapport au cycle végétatif de l'an dernier. On s'oriente vers une vendange à la fin du mois d'août", a-t-il affirmé.