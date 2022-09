Mon bureau est minuscule, y a-t-il une taille minimale pour l'espace de travail d'un salarié ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Mon bureau est minuscule. Existe-t-il une taille minimale pour l'espace de travail d'un salarié ?

Non, le code du travail n’est pas aussi précis. "Il dit juste que l’employeur a l’obligation de protéger la santé de ses salariés", nous éclaire Carole Vercheyre Grard, avocate en droit du travail qui tient ce blog sur l’actualité judiciaire de sa spécialité. "Cela implique le respect de l’hygiène mais aussi la prise en considération de l’isolement du salarié et de sa sécurité physique et mentale", poursuit-elle. Concrètement, cela passe par un espace de travail à la fois vaste, éclairé, aéré et bien équipé, si l’on en croit les recommandations de l’Institut national de recherche et de sécurité disponibles ici.

Le 14 avril 2021, la cour d’appel de Paris a estimé qu’un employeur avait manqué à son obligation de sécurité envers son salarié "installé dans un bureau minuscule, sur un tabouret bancal, duquel il a chuté". "Suite à cette chute, l’entreprise n’a entrepris aucune démarche", peut-on lire dans la décision.

L’attribution de locaux trop petits peut aussi être un signe de harcèlement moral, défini par le site du service public comme "des agissements répétés pouvant entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail".

C’est la fameuse "mise au placard" : vous êtes relégué dans vos fonctions… et dans vos locaux.