Vie professionnelle : ce qui vous empêche de vous concentrer au travail

Dans un open space, la première règle à instaurer est de soigner son environnement de travail et d’en faire un endroit où l’on se sent bien. On commence par la chaise de bureau qui doit être la plus ergonomique et confortable possible. Votre dos doit y être bien calé. Ajustez-la à la hauteur qui vous convient. Aérez la pièce si nécessaire (et surtout si possible) et agrémentez ensuite votre périmètre personnel d’objets type bougies ou photos qui vous rassurent. Prévoyez un kit pour parer à vos besoins, avec des en-cas équilibrés pour les petites faims, de l’eau, du collyre humidifiant pour les yeux ou encore un roll-on aux huiles essentielles, à appliquer sur la peau et à humer quand vous vous sentez sous pression. Ainsi équipé(e), vous serez moins tenté(e) de vous interrompre à la moindre petite gêne éprouvée. Veillez aussi à ce qu’il reste net : un bureau rangé aide aussi à ordonner ses idées. Sur votre téléphone, neutralisez au maximum les sollicitations. Mettez votre portable sur silencieux et désactivez les notifications à la fois visuelles et sonores. Si vous ne résistez malgré tout pas à l’envie d’aller consulter très régulièrement vos applis, désinstallez-les purement et simplement et servez-vous-en uniquement sur votre ordinateur. Isolez-vous en portant un casque, avec ou sans musique, et ne sollicitez vos collègues qu’en cas de besoin ou au moment des pauses. Prévoyez des breaks pour respirer, vous étirer ou aller marcher un peu dehors ou dans les couloirs. Ankylosé(e) et sous tension, vous risquez d’être beaucoup moins dynamique.