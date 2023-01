REPORTAGE - Fonctionnaires le matin, chauffeurs de car le soir : quand les agents publics cumulent deux emplois

À la mairie de Geneston, on reste dubitatif face à ce nouveau décret : "On doit essayer de voir ce qui est réalisable, mais ça s'anticipe. Ça ne peut pas se faire au 1er février. Et après, il faut savoir comment ça va se passer ? Qui va financer les formations ? Et à quel temps ?", souligne la maire Karine Paviza.

Pour Yann Roué, délégué territorial du syndicat Force ouvrière pour la fonction publique, il faut avant tout augmenter les salaires des fonctionnaires. "Il est quand même plus que temps que le gouvernement revalorise le point d'indice des fonctionnaires, puisqu'on a un gel du point d'indice depuis plusieurs années. Même si on a eu 3,5 % dernièrement, c'est loin par rapport à l'inflation qu'on a pu subir cette année", fait-il valoir sur France-Bleu. Il ajoute par ailleurs : "On a du mal à trouver des secrétaires de mairie, on a du mal à trouver des maçons. Si en plus, il faut aller pallier d'autres corps de métier qui ont des problématiques, ça va devenir très, très compliqué pour la fonction publique territoriale."