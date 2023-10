Votre patron peut-il refuser d’indemniser le travail de nuit ?

Exercer la nuit confronte le salarié à des conditions de travail difficile : manque de luminosité, bouleversement du rythme circadien, impossible de bénéficier des services à la personne, moins de disponibilités pour participer à la vie familiale, etc. L’impact potentiel sur la santé et le bien-être peut être important. "Sauf cas particuliers, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 h et s’achève au plus tard à 7 h", explique le site du ministère du Travail.

En France, le Code du travail protège ces salariés avec des dispositions légales spécifiques : davantage de rémunération, des heures de repos compensés et d’autres mesures de garanties. "Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale", poursuit le ministère sur son site.

Le Code du travail indique que la majoration salariale s’élève à 10 % pour les heures de travail compris entre 21 h et 22 h ou 5 h et 6 h du matin. Pour le travail de nuit habituel, effectué entre 22 h et 5 h du matin, le salaire de nuit est majoré de 30 %. S’agissant du travail de nuit occasionnel ou exceptionnel, la majoration de l’heure de nuit grimpe à 60 %.

À propos de l’affaire suivante, la Cour de cassation assure que l’employeur ne peut se soustraire à cette obligation quelle que soit la compensation proposée. Un chauffeur routier se plaint d'avoir dépassé ces limites de temps de travail de nuit de façon régulière. Son patron rétorque que des temps de repos ont été mis à sa disposition. "Par ailleurs, ces dépassements ont déjà été réparés par l'attribution ou le paiement de repos compensateurs", ajoute le dirigeant.