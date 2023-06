VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : le marché de Grenade, au cœur du pays du foie gras

Bâtis au cœur de la Bastide, la halle et son beffroi ont traversé les siècles grâce aux 36 piliers orthogonaux. Monsieur le Maire est le 37e pilier de cette petite ville de 9000 habitants. L'élu connaît tout le monde et vice-versa.

Grenade est un marché de village. Dans cette rue, vous ne trouverez que des producteurs. Fruits et légumes locaux et de saison. Aux confins du Gers et du Tarn-et-Garonne, Grenade est au cœur de la zone de production de foie gras. Ici, on goûte et on apprécie.