VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : à Colmar, croissants, munster et produits frais

Les canaux ont inspiré son nom au quartier : la petite Venise, avec ses colombages et le pont des Soupirs. C’est sur les quais de la poissonnerie que les maraîchers livraient jadis leurs produits. À Colmar, il fait toujours beau et c’est connu. Le marché a ce plus : une terrasse posée sur les flots. Yves Bischoff est là depuis toujours. Au petit-déjeuner : un croissant et du munster. Des mélanges que l’on ne peut trouver qu’ici.