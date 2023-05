VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : le marché d'Arras, entre primeurs, fanfares et terrasses

Le marché d'Arras commence en fanfare. Et non loin de là, c'est Kader que l'on entend. Un commerçant qui tutoie tout le monde. "C'est l'habitude du marché ça, je suis troisième génération moi ! Il y avait mon grand-père, mon père avant, et moi le troisième", sourit le vendeur de fruits et légumes qui connait tout le monde.

"Ici, vous ne trouverez que des choses bien. Et surtout des gens bien", lance un client. "Tous les ans, on a envie de gagner parce que c'est le plus beau marché de France", sourit une passante.