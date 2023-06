VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : le marché d’Yvetot, spécialiste normand du poisson

On vient ici pour se rencontrer et discuter, parfois avec un léger accent cauchois. Au détour d'une allée, on croise un voisin, un ami, et même parfois sa propre mère. Allons donc voir Thierry, troisième génération, sur le marché. Le commerce, il connaît. Pour lui, un mercredi sans sourire, cela n'existe pas. "Dans l'ensemble, tous les mercredis, il y a quand même du monde", constate-t-il.