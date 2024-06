"Votre plus beau marché", le grand concours de TF1, a rendu son verdict. Les Halles de Niort (Deux-Sèvres) remportent cette édition 2024. Thierry Coiffier l'a annoncé en direct dans le JT de 13H, provoquant une explosion de joie.

Pas moins de 8 millions de votes ont été enregistrés cette année pour désigner le vainqueur du concours "Votre Plus Beau Marché". Ils étaient au départ plus de deux cents, puis huit finalistes, il n'en reste qu'un : ce sont les Halles de Niort qui emportent cette septième édition, comme Thierry Coiffier l'annonce en direct et sur place dans la vidéo ci-dessus, provoquant évidemment une explosion de joie.

Une vidéo où vous attendent également un reportage dans les allées de ce marché qui concourrait pour la troisième fois, avec les réactions des clients aussi surpris qu'enthousiasmés par cette victoire, et la révélation du reste du palmarès par Marie-Sophie Lacarrau.

L’an dernier, le maire de La Réole (Gironde) avait sauté en parachute pour fêter la victoire de sa ville. Quel défi va se lancer celui de Niort ? "On propose de venir vous voir à TF1 pour remettre nos produits avec nos producteurs à Marie-Sophie Lacarrau", lance Jérôme Baloge à Thierry Coiffier à la fin de notre vidéo. Rendez-vous est pris. En attendant, découvrez-ci-dessous l'intégralité du palmarès.

Le classement complet de la septième saison de Votre plus beau marché :

1. Marché de Niort - Poitou-Charentes

2. Marché d’Audruicq - Nord-Pas-de-Calais

3. Marché de Louhans – Bourgogne

4. Marché couvert de Sedan - Champagne-Ardenne

5. Marché de Céret - Languedoc-Roussillon

6. Marché de Dinan – Bretagne

7. Marché de Villeneuve-sur-Lot – Aquitaine

8. Marché de Revel - Midi-Pyrénées

9. Marché d'Argenton-sur-Creuse – Centre

10. Marché de Thiéfosse – Lorraine

11. Marché de Saint-Pourçain-sur-Sioule – Auvergne

12. Marché de Morestel – Rhône-Alpes

13. Marché du centre-ville de Hyères - Provence-Alpes-Côte d’Azur

14. Marché Saint-Marc de Rouen - Haute-Normandie

15. Marché de Thann – Alsace

16. Marché de Basse-Indre - Pays-de-la-Loire

17. Marché de la Halle de Meaux - Île-de-France

18. Marché Saint-Leu d’Amiens – Picardie

19. Marché de Thise - Franche-Comté

20. Marché d’Étang-Salé - La Réunion

21. Marché de Hauteville - Basse-Normandie

22. Marché de La Souterraine – Limousin

23. Marché de Bastia – Corse

24. Marché du Diamant (Martinique) – Antilles-Guyane