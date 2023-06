VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : à Vannes, un concentré de Bretagne sur les étals

Franchir la porte de la halle aux poissons, c'est comme prendre le large. Ici, les stars sont les huîtres du golfe du Morbihan. Chez Christine, on en produit depuis quatre générations. Les siennes sortent à peine de ses parcs, situés à proximité. Avec son sourire et ses produits au goût unique, la productrice séduit même les plus sceptiques. Un cocktail vivifiant et inimitable.