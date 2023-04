CONSO - Les marchés en plein air, toujours moins chers que les hypers

Après vérification dans un supermarché du coin, les steaks hachés y sont effectivement deux fois plus chers. Même constat sur les légumes, par exemple les poireaux. Ali, vendeur de fruits et légumes au marché, confirme qu'il n’a presque pas touché aux tarifs de ses produits locaux. Comme le boucher, il fonctionne avec moins de charges que les grandes surfaces, et estime que le faible volume de son commerce le protège de trop fortes augmentations.