Le super jury a voté pour notre concours du plus beau marché : trois personnalités de TF1 ont été rejointes par trois téléspectateurs, spécialement sélectionnés pour l'occasion. La semaine prochaine, le 13H de Marie-Sophie Lacarrau vous révèlera l'identité du grand gagnant de cette septième édition.

Et voici le super jury réuni. Les présentations sont faites. Direction la salle de visionnage où le jury va évaluer les trois marchés arrivés en tête de vote du public. Très vite, l'un des trois marchés fait débat. "Je n'ai plus l'impression d'être sur un marché ; j'ai plus l'impression d'être dans une foire", lance Gisèle, l'un des membres du jury. Le cadre, l'ambiance et les produits sont les critères pris en compte par le super jury.

Au terme du visionnage, un marché semble clairement se détacher. "Lieu magnifique", "possibilité de consommer sur place les produits vendus sur le marché", "côté convivial et apéro" : voilà des mots montrant l'appréciation du super jury.

Le super jury se dirige ensuite vers le buffet pour goûter aux produits des trois marchés finalistes. Vient ensuite l'heure du verdict. Le choix du super jury compte pour 30% dans la note finale. Le super jury a voté. Fin du suspense la semaine prochaine.