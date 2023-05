VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : bons produits, simplicité... découvrez le marché d'Argenton-sur-Creuse

Pascal, c'est l'un des plus anciens commerçant derrière les étals. Depuis 36 ans, ses volailles ont du succès pare que selon lui, elles sont "élevées le plus naturellement possible, à l'extérieur et sans médicament". On se presse dans les allées pour acheter, et bien sûr pour goûter. Parmi les spécialités, le pâté berrichon ou encore la fameuse galette pomme de terre-chèvre. "Une fois qu'on les a goûtées, on y revient obligatoirement", assure une cliente.