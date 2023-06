VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : pourquoi faut-il voter pour celui de la Réole ?

Si le coq de Didier pouvait parler, lui aussi vous le dirait : le marché de La Réole est de loin le plus beau de France. Et ce n'est pas Claude qui dira l'inverse. Salades, laitue, batavia... ses légumes y sont vendus depuis 1979. L'autre star du marché, on la trouve sur les étals voisins, juste à côté des tomates de Marmande. La fraise du Lot-et-Garonne, c'est le produit emblématique de toute la région Aquitaine.