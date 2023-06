VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : dans les coulisses du vote du super jury

Au terme du visionnage, deux marchés semblent se détacher : le B et le C. "Ils sont finalistes et ce n'est pas pour rien. Ils ont tous une bonne note et on a tous envie d'y aller", confie Anne-Claire Coudray. Les délibérations se poursuivent autour d'un buffet. Sur la table, il y a des spécialités des trois marchés finalistes. Arrive alors une invitée surprise : Marie-Sophie Lacarrau.