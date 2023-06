VIDÉO - Votre plus beau marché : l'explosion de joie de la ville gagnante 2023

Au total, pas moins de 9,5 millions de votes ont été enregistrés sur TF1info. Et parmi les 200 villes candidates au départ, un nombre réduit ensuite à 24, puis 10, c'est La Réole, représentante de la région Aquitaine, qui remporte la sixième saison du concours "Votre plus beau marché". La convivialité, son cadre magnifique et ses producteurs locaux lui ont notamment permis de tirer son épingle du jeu.

Les habitants et commerçants de cette commune de Gironde n'ont pas boudé leur plaisir au moment de l'annonce des résultats, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Le maire non plus lorsque Thierry Coiffier, venu sur place pour dévoiler en direct dans le 13H de TF1 le nom du lauréat, lui a remis le trophée.