Votre plus beau marché 2023 : La Réole grand vainqueur de la saison 6, découvrez le classement

La saison 6 de Votre plus beau marché aura remporté un énorme succès avec pas moins de 9,5 millions de votes, un record depuis le lancement du concours en 2018. Le titre a été très disputé et c’est le marché de La Réole, commune de la Gironde de plus de 4 000 habitants, qui remporte la victoire après plus de neuf semaines de compétition. Sélectionné en partenariat avec le quotidien Sud Ouest, le marché représentant la région Aquitaine a su mobiliser au-delà de la ville et succède ainsi au palmarès à Narbonne, Étaples-sur-Mer, Dieppe, Montbrison et Sanary-sur-Mer.

Pour les 120 commerçants, installés au bord de l'eau, La Réole devient le plus bel endroit du monde chaque samedi matin. L'ouverture sur la Garonne est le point phare du marché. Les produits fermiers locaux se mêlent aux saveurs d’autres contrées. Les visiteurs ont un grand choix de produits : plants, bières artisanales, huîtres du bassin d’Arcachon, fromages traditionnels, rôtisserie de volaille et porc, fraises du Lot-et-Garonne et bien évidemment des vins bordelais.

Bruno Marty, le maire de la commune de La Réole, se déclare "super heureux pour les habitants et les commerçants" en recevant le trophée de Votre plus beau marché. Une victoire importante parce que le marché est "un lien social, un lieu de rencontre. Tous les samedis, 4 000 personnes se rencontrent, c'est une véritable famille".