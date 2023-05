Votre plus beau marché 2023 : le marché aux épices de Pointe-à-Pitre, un tourbillon d'odeurs

La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont réunies au sein de Votre plus beau marché pour représenter la zone Antilles-Guyane. Depuis la première édition, les marchés de Cayenne (Guyane), Le Moule (Guadeloupe), Sainte-Marie (Martinique), Le François (Martinique) et Hmong de Cacao (Guyane) se sont succédé. C’est au tour du marché aux épices de Pointe-à-Pitre de défendre les couleurs de nos départements ultramarins.

Le marché aux épices se tient tous les jours (sauf le dimanche) de 6 h à 14 h. Place Saint-Antoine, entre la rue Peynier et la rue Frébault, il titille les papilles depuis 1874. Sous sa grande voûte et ses structures en métal, les exposants entraînent les passants dans un tourbillon d’odeurs et de saveurs : des sacs de clous de girofles, safran, gingembre, coriandre, noix de muscade, poivre, piment, graines de roucou, cannelle, vanille, poudres de colombo ou feuilles de thé trônent sur des étals pittoresques. Les commerçants, surtout des commerçantes, interpellent directement leurs clients : "Doudou ! Chéri, viens me voir !" Ils proposent également des fruits et légumes tropicaux et quelques objets artisanaux (sets, plateaux et couverts aux couleurs de la Guadeloupe).

Le marché aux épices de Pointe-à-Pitre, sélectionné en partenariat avec France Antilles, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.