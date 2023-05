Votre plus beau marché 2023 : le marché couvert de l’Île-Rousse, temple des papilles

Golfe de la Balagne, au Nord-Ouest de la Corse : les contreforts de L’Île-Rousse épousent les monts qui s’élèvent au-dessus des plages Napoléon de sable fin. En bas, des platanes centenaires se reflètent dans une eau turquoise. Plus haut, des ruelles pavées, bordées de petites maisons aux inspirations florentines, grimpent jusqu’aux nuages. Sur la place Pascal Paoli, du nom du fondateur de la ville au XVIIIe siècle, l’église de l’Immaculée Conception de Marie se couvre de palmiers et autres dattiers. Autrefois prospère, Lisula (en corse) se faisait régulièrement envahir par la mer. Pascal Paoli décide alors de la fortifier et la ville, aujourd’hui peuplée par quelque 3 000 habitants, retrouve sa fonction commerciale grâce à son marché.