Votre plus beau marché 2023 : le marché couvert de Metz, voyage à la croisée des chemins

En arrivant à Metz, les vitraux de la gare illuminent le hall. Pas un hasard si la page Facebook SNCF Gares & Connexions en a fait la plus belle gare de France en 2017, 2018 et 2020. À la croisée des chemins, Metz coupe plusieurs routes européennes de transit entre mer du Nord/Méditerranée et Alpes/Atlantique. Dans le Saint-Empire romain germanique, au XVIIe siècle, Metz devient le siège d'un puissant évêché, une cité commerçante et bancaire d’importance. L’église Saint-Pierre-aux-Nonnains, dans le centre-ville, est une des plus vieilles églises du monde (sa construction a commencé au IVe siècle). La ville de 120 000 habitants présente une importante diversité architecturale, riche d’un fort héritage médiéval et classique d'influence française et germanique, notamment dans le quartier impérial.