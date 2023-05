Votre plus beau marché 2023 : le marché d’Argenton-sur-Creuse, dans la vallée des saveurs

Au rythme de la Creuse, parfois sereine et d’autres fois tourbillonnante, Argenton se dévoile. Dans les ruelles, des maisons à galeries de bois suspendues au-dessus de la rivière, de vieux moulins à roue ou d’anciennes blanchisseries où l’on fabriquait des chemises en série. Tout autour de l’esplanade de la Bonne Dame, les collines verdoyantes de la vallée de la Creuse s’étirent vers le ciel. Située dans le sud du département de l’Indre, aux confins du Berry et du Limousin, Argenton-sur-Creuse se trouve à la croisée des chemins entre Paris, Toulouse, La Rochelle et Lyon. Le site abrite des traces et vestiges de la ville antique, étape incontournable du commerce en Gaule romaine.