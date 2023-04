Votre plus beau marché 2023 : le marché de Colmar, dans la vallée des vins

Au pied des Vosges, cachée derrière sa ceinture de remparts, Colmar se niche au détour d’une colline. À mi-distance entre Strasbourg et Bâle (Suisse), la capitale des vins d’Alsace abrite un riche patrimoine architectural : une ancienne collégiale, plusieurs couvents, un théâtre remarquable, des canaux au bord du Rhin. De magnifiques maisons du Moyen-âge bordent les rues du boulanger ou celle des têtes. Dans cette dernière, une maison du même nom attire l’œil. Bâtie 1609 pour un riche marchand, elle doit son nom aux nombreuses têtes grimaçantes sculptées sur l’édifice. Sur son pignon, une statue du colmarien Bartholdi, créateur de la statue de la liberté. Le Musée des Unterlinden (mot signifiant sous les tilleuls), expose le retable d'Issenheim. Situé dans un ancien couvent dominicain et son église, dévoile une collection archéologique et de nombreuses peintures.