Votre plus beau marché 2023 : le marché de Garéoult, au vin et à l’olive

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et le département du Var, ont donné à Votre plus beau marché son tout premier lauréat en 2018. Depuis les marchés de Menton, Laragne-Montéglin, Toulon et Digne-les-Bains ont tenté leur chance. C’est au tour du marché de Garéoult d’être en compétition.

Tous les mardis, de 8 h à 13 h, le marché envahit les rues du centre-ville de Garéoult. Aux beaux jours, plus de 130 étals s’installent pour offrir des produits alimentaires et artisanaux (habillement, décoration, quincaillerie…). Côté gourmandises, on trouve de la soupe au pistou, des aubergines frites à la Provençale, des tomates séchées, des pissaladières, des pains fougasses, des soccas (galettes de pois chiche) ou de la tapenade.

Labellisé Marché engagé dès 2019, les exposants aidés par la ville développent des actions écoresponsables : tri et valorisation des déchets de fin de marché, lutte contre le gaspillage alimentaire (redistribution et transformations des invendus encore consommables à des associations caritatives) ou encore une mise en valeur des circuits courts.

Le marché de Garéoult, sélectionné en partenariat avec Var-matin, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.