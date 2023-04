Votre plus beau marché 2023 : le marché de Saint-Pierre-en-Auge, le paradis du lait

La campagne normande et ses vertes prairies s’étalent à perte de vue. Entre les clôtures où paissent les vaches, de nombreuses abbayes dressent leur flèche. Près de Lisieux, celle de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre-sur-Dives jaillit. Ses bâtiments conventuels attenants, fondés par la tante de Guillaume le conquérant, offre un parterre pavé de céramique du Pré-d'Auge et une rosace ornée de fleurs de lys et d'animaux fantastiques. Saint-Pierre-en-Auge, récemment renommée, abrite également un Jardin Conservatoire présentant plus de 450 espèces et variétés de fleurs et légumes traditionnellement cultivés dans le pays d’Auge : pomme de terre bleue, petit carré de Caen, herbe à savon, muguet des armoires ou encore l’argentine, efficace en cas de menstruation excessive et de calculs rénaux.