Votre plus beau marché 2023 : le marché des halles de Sète, entre étang et mer

Paul Valéry l’appelait "île singulière". Dans le sud-est du département de l’Hérault, Sète est une véritable ville d’artistes et de poètes. Paul Valéry, les musiciens Georges Brassens et Manitas de Plata ou encore le comédien Jean Vilar y sont nés. Traversée par le canal du Rhône, certains la surnomment la Venise du Languedoc : ses canaux quadrillent le centre-ville, quasiment insulaire entre mer et l’étang de Thau. Son cimetière marin, sa Corniche et ses hauteurs sur le Mont Saint-Clair font de cette ville d’environ 44 000 habitants un passage incontournable.