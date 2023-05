Votre plus beau marché 2023 : le marché des Halles du Boulingrin de Reims, entre biscuit et champagne

À 130 kilomètres au nord-est de Paris, à vol d’oiseau, Reims s’ouvre sur ses rues pavées et sa cathédrale. Joyau de l’art gothique connu dans le monde entier, théâtre de sacres royaux pendant des siècles, elle présente une statuaire exceptionnelle : 2 303 figures sculptées ornent ses façades pour représenter des scènes bibliques, une galerie de rois, un bestiaire, des gargouilles, etc. En 1429, en pleine guerre de Cent Ans, Jeanne d’Arc aurait convaincu Charles VII de chevaucher jusqu’à Reims pour desserrer l’étau anglais et se faire couronner dans la cathédrale. La basilique Saint-Remi, le palais du Tau et les bâtiments art-déco font également la renommée de la ville.