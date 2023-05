Votre plus beau marché 2023 : le marché du centre-ville de Rueil-Malmaison, un goût de province près de Paris

Derrière le bois de Boulogne et les forêts domaniales, à quelques kilomètres de Paris, Rueil-Malmaison s’étale le long des méandres de la Seine. À l’ouest, la commune la plus étendue des Hauts-de-Seine se cache entre de grands arbres aux espèces nombreuses. Le bois de Saint-Cucufa, du nom d’un évêque et martyr espagnol honoré près des rives de l'étang, s’étend sur près de 200 hectares. Dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil, se trouve le tombeau de Joséphine de Beauharnais. La première épouse de Napoléon a vécu dans le château de la ville de près de 78 000 habitants.

Tout près du parc du château, l’atelier Grognard, avec son architecture typique des sites industriels du XIXe siècle, met à l’honneur les structures de fer. Cette ancienne fabrique de plaques de cuivre, de zinc et d'étain, autrefois destinée à la gravure en taille-douce et à la photogravure, accueille régulièrement des expositions d'art moderne et contemporain.