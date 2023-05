Votre plus beau marché 2023 : le marché forain de Saint-Pierre de La Réunion, le rivage aux mille odeurs

C’est là, sur le front de mer, qu’a lieu tous les samedis le marché forain de Saint-Pierre, qui est de nouveau en lice pour le concours Votre plus beau marché comme l’année dernière. Il a d’ailleurs toujours été le candidat de La Réunion, à l’exception de 2021, quand il avait cédé la place au marché du Chaudron de Saint-Denis.

Entre 5 h et 12 h, au début du boulevard Hubert Delisle au niveau de la Ravine Blanche (côté nord de la ville), environ 400 exposants s’installent pour y vendre des fruits et légumes, des volailles, des épices, des produits locaux et artisanaux, des vêtements, etc.

Haut en couleur, débordant d’odeurs, bruyant, le marché met tous vos sens à contribution. Pour beaucoup de locaux, il s’agit du plus beau et plus grand de la Réunion, déjà sur le podium des deux premières éditions du plus beau marché, en 2018 et 2019. Samoussas, piments farcis, poulets grillés accompagnés de pommes de terre ou d'achards de légumes, sarcives, gâteaux locaux et autres viennoiseries s’étalent entre les allées. Les forains proposent encore des bâtons de vanille fraîche, du miel, des piments, confitures, préparation pour rhums arrangés, etc. Autant de merveilles de l’océan Indien. On y rencontre toute la vie et le spectre social réunionnais.

Le marché forain de Saint-Pierre, sélectionné en partenariat avec Le Journal de l’Île de La Réunion, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.