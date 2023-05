Votre plus beau marché 2023 : le marché Fréry de Belfort, le lion en effigie

Déjà en lice l’année dernière, le marché Fréry de Belfort représente pour la quatrième fois la Franche-Comté au concours Votre plus beau marché. Il était déjà présent lors des deux premières saisons en 2018 et 2019 avant de laisser la place au marché de Dôle en 2020 et les Halles de Vesoul en 2021.

Le marché Fréry de Belfort se tient du jeudi au dimanche de 7 h à 12 h, entre la Savoureuse et la chambre de commerce. Au 5 de la rue du même nom, les 35 commerçants proposent leurs produits depuis 1905 sous une structure métallique aux parois vitrées. Sur les étals, des spécialités alsaciennes et franc-comtoises. Le poissonnier fait de ses carpes, pêchées dans les étangs des environs, des fritures. Vous pouvez les accompagner de choux-raves râpés, salées et fermentées. La star semble demeurer la myrtille : transformé en Brimbul (apéritif), la baie peut également farcir une épaule d’agneau ou se manger en tarte. Le lion dispose enfin de plats à son effigie : le pain moulé aux formes de sa patte ou encore sa langue, saucisse fumée ou terrine de langues de veau et légumes.

Le marché Fréry de Belfort, sélectionné en partenariat avec l’Est Républicain, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.