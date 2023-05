Votre plus beau marché 2023 : le super jury dévoilé

La 6e édition de Votre plus beau marché bat son plein. Alors que le vote pour départager les 24 marchés en lice se poursuit avec succès (plus de 2 millions de votes mardi matin), Marie-Sophie Lacarrau a dévoilé, dans son journal de 13H, les 3 personnalités qui composeront le super jury. Trois personnalités bien connues du public de TF1 : Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann. Ils succèdent ainsi à Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent Mariotte, qui avaient inauguré cette formule la saison précédente.

Accompagnés de trois téléspectateurs, sélectionnés à l'issue d’un jeu-concours lancé sur TF1 & Vous, Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann se réuniront le 20 juin dans les locaux de TF1 pour voter sur la base des trois marchés en tête de liste du vote national et tempéreront le classement à hauteur de 30 %.