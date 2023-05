Votre plus beau marché 2023 : le vainqueur de la saison 6 se trouve parmi ces 10 marchés

Tout au long de ces trois semaines, Le 13H de Marie-Sophie Lacarrau diffusera dix reportages consacrés à chacun des marchés et défendus notamment par les correspondants de TF1 en région. Ce sera l’occasion de découvrir le cadre et le cachet du marché, le produit phare qu'on peut y dénicher, le personnage emblématique des lieux, l'âme de ce marché, et ce que vous trouverez ici et nulle part ailleurs.

La compétition ne sera pas pour autant terminée le 16 juin puisque le Super Jury aura également son mot à dire. Composé de trois personnalités de TF1, Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann, et de trois téléspectateurs sélectionnés via un concours sur TF1 & Vous, ce jury se réunira dans les locaux de TF1 le 20 juin pour voter sur la base des trois marchés en tête de liste du vote national. Le vainqueur de cette sixième édition de Votre plus beau marché sera dévoilé la semaine du 26 juin.

Votre plus beau marché est un concours réalisé en partenariat avec 32 titres de la presse quotidienne régionale : Sud Ouest, Ouest-France, La Nouvelle République du Centre-Ouest, La Montagne, L'Éveil de la Haute-Loire, L’Yonne Républicaine, Le Journal du Centre, Le Populaire du Centre, La République du Centre, Le Berry Républicain, l’Echo Républicain, Corse Matin, Paris Normandie, Midi Libre, La Montagne, France-Antilles/France-Guyane, La Dépêche du Midi, Nice-Matin, Var-Matin, La Provence, Le Courrier Picard, L'Aisne Nouvelle, Journal de l’Île, L'Alsace, les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Bien Public, Le Républicain Lorrain, Vosges Matin, L'Est Républicain, Le Dauphiné Libéré et le Progrès.