Votre plus beau marché 2023 : le vote national de la saison 6 démarre aujourd’hui

Que le meilleur gagne ! Marie-Sophie Lacarrau dévoile ce vendredi dans son JT de 13H, les 24 marchés qui concourent à la sixième édition de Votre plus beau marché. Et comme les années précédentes, c’est au public de désigner le lauréat.

Le concours, lancé en régions le 6 mars dernier, avec pas moins de 200 marchés en lice, entre donc dans sa phase nationale avec l’ouverture du vote sur TF1 INFO. On saura dans la semaine du 26 juin qui sera le successeur de Narbonne, vainqueur l’année dernière.

Le vote pour départager les 24 marchés est ouvert jusqu’au 25 mai. À l’issue de ce premier vote national, seuls les 10 premiers du classement resteront en lice. Dès le 26 mai, Marie-Sophie Lacarrau dévoilera les finalistes et lancera la dernière phase du vote de Votre plus beau marché. Les téléspectateurs et internautes auront alors à départager les finalistes en votant jusqu’au 16 juin. Comme pour la saison 5, à l’issue de cette finale à 10, un super jury, composé des trois personnalités de TF1 et de trois téléspectateurs, sélectionnés lors d’un jeu-concours, se réunira pour débattre et voter pour leur marché préféré.