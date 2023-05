Votre plus beau marché 2023 : marché d’Aubenas, entre fromages et olives

Dès sa fondation au XIIIe siècle, Aubenas devient un carrefour économique majeur. Un marché s’installe pour vendre les productions agricoles venues du sud du Vivarais (huile, vin, fruits, céréales…) et du nord (châtaignes, beurre, animaux d’élevage, légumineuses…) Aujourd’hui, le marché d’Aubenas se déroule tous les samedis matin sur la place médiévale et historique du château de Montlaur. Il s’étend jusqu’à la grande rue, rue Silhol, rue de Bernardy et place Jeanne d’Arc. Pas moins de 150 exposants proposent en plus des produits alimentaires, des vêtements et des outils de toute sorte. On y trouve également des fleurs, des olives, des godiveaux (hachis de veau) de la charcuterie et du miel d’Ardèche. Sans oublier les fromages : de la tomme ou du picodon.

C’est la toute première participation du marché d’Aubenas au concours Votre plus beau marché. Avant lui, Châtillon-sur-Chalaronne a tenté sa chance à deux reprises en saison 1 et 4, Vienne et Nyons ont participé à la compétition, mais on retient surtout Montbrison qui a remporté la victoire lors de la saison 2.

Le marché d’Aubenas, sélectionné en partenariat avec Le Dauphiné Libéré, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.