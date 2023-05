Votre plus beau marché 2023 : Marché d’Étréaupont, entre vin et légumes

Dans la campagne picarde, non loin de la frontière belge, Étréaupont se trouve au confluent de l’Oise et du Thon. Son étymologie le sous-entend : Étréaupont se situe sur une ancienne voie romaine. Au nord de l’Aisne, toutes les terres du village de quelque 800 habitants faisaient jusqu’à peu office de pâturage. De nombreux pommiers à cidre bordent toujours les lieux.

Au début des années 1950, l’agriculture française ne parvient pas à nourrir correctement ses habitants. L’augmentation des prix des denrées pousse de nombreux Français dans la rue et des émeutes secouent les villes. En Picardie, Étréaupont vit partiellement en autarcie. Chacun cultive dans son jardin fruits et légumes dont il a besoin et élève de petits animaux (lapins, volailles). Un garde-manger, protégé des insectes par un grillage, se cache dans la cave.