Votre plus beau marché 2023 : marché de Brive-la-Gaillarde, le canard à toutes les sauces

Le marché de Brive-la-Gaillarde est de nouveau candidat au concours Votre plus beau marché après trois premières tentatives lors des trois premières saisons. En 2021 et 2022, Limoges, avec respectivement le marché Marceau et la Halle centrale, avait pris le relais.

Sur la place de la Guierle, sous la halle Georges Brassens, le marché de Brive-la-Gaillarde se tient tous les mardis et samedi. De 7 h à 13 h, plus de 300 commerçants, artisans et producteurs proposent leurs trésors. Foie gras, truffes, canards s’affichent en bonne place. La moutarde violette légèrement sucrée et épicée permet d’agrémenter ses plats. Les principales spécialités corréziennes, de L’omelette aux cèpes et du vin de noix.

