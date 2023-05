Votre plus beau marché 2023 : marché de Grenade, à la halle spectaculaire

Entre les rivières de la Save et le Hers, les oiseaux se croisent sans crainte. Les poissons migrateurs, à l’image du saumon, se retrouvent dans ces eaux protégées. À 25 kilomètres au Nord-Ouest de Toulouse, la ville de Grenade héberge environ 9 000 habitants.

La principale attraction de Grenade se trouve Place du Commerce. La plus grande halle de France (41 mètres de longueur) se dresse avec son beffroi. Trente-six piliers octogonaux de briques roses typiques du pays toulousain soutiennent la charpente. La bastide d’origine, imaginée en 1293, jouit d’une autorisation d’établir un marché une fois par semaine et 2 foires par an depuis cette date. La plus vieille halle de France a été reconstruite par des moines à la fin du XIVe siècle. Il s’agit d’un véritable damier dont les rues parallèles s'étendent parfois jusqu'à 5 kilomètres de longueur. La bastide sert aujourd’hui de lieu de vie aux fêtes, expositions et vide-greniers nombreux.