Votre plus beau marché 2023 : Marché de Thouars, toute la richesse poitevine

C’est la première participation du marché de Thouars dans la compétition Votre plus beau marché. La région Poitou-Charentes a été représentée successivement par Royan, Niort (saison 2 et l’année dernière), La Flotte et Rochefort.

La foire et le marché animent le centre-ville de Thouars depuis au moins 700 ans. Tous les vendredis matin, de 8 h à 12 h 30, 114 commerçants proposent de l’alimentaire et du textile sous les halles. Au plus fort de la saison estivale, la ville peut mettre à disposition plus de 200 emplacements qui débordent sur l’immense place Lavault jouxtant les halles construites en 1920. Sur les étals estivaux, les traditionnels melons de la région. Toute l’année, on y trouve également de la bouilliture d’anguilles, du chevreau à l’ail vert, de la compote d’oie à la poitevine ou de la soupe d’oseille. Du vin rouge ou blanc relève tous ces plats en sauce. Le Duhomard, contrairement à ce que son nom indique, est un vin cuit à base de gentiane ou de quinquina. Il peut accompagner les macarons de Thouars à la frangipane.

